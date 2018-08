Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Simionescu a trEit o frumoasE poveste de dragoste alEturi de Bogdan Daragiu, dar cei doi au hotErat sE meargE, de acum, pe drumuri separate. DespEr:irea a fost fEcutE publicE de amandoi, prin intermediul unor mesaje extrem de mature "i responsabile. Dar ce se intamplE, acum, cu Carmen Simionescu?

- Carmen Simionescu și regizorul Bogdan Daragiu și-au spus adio dupa doi ani de relație care urma sa se oficializeze. Și-au mulțumit elegant pe rețelele de socializare, cu pareri de rau, dar in realitate lucrurile par sa stea puțin altfel. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA a surprins-o deja pe fiica…

- Soferul care vineri a lovit cinci masini in Capitala, ranind doua persoane, este recidivist, o persoana periculoasa si a fost dat in consemn la frontiera, a declarat, sambata, seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda.

- Prima inregistrare video cu tinerii fotbaliști salvați dupa 17 zile din peștera inundata din Thailanda a fost facuta publica miercuri. Videoul ii arata pe baieți pe paturile de spital și vizibil slabiți și sub influența sedativelor, dar gasesc puterea sa iși fluture mainile in semn de salut, relateaza…

- Cristi Borcea a sarbatorit prima zi de libertate in clubul pe care fiul sau cel mare, Patrick, l-a inaugurat la inceputul lunii trecute. Fostul șef de la Dinamo a avut-o alaturi pe actuala partenera, Valentina Pelinel, mai mulți membrii din familie, dar și prieteni apropiați. El și iubita lui au fost…

- Cel mai faimos eveniment al curselor de coasta – Pikes Peak – s-a derulat in Statele Unite in weekendul trecut, dar in acest weekend, și Formula 1 se apropie de acest gen de competiții, mulțumita Marelui Premiu al Austriei, ce se desfașoara in Munții Styrian. Pneurile de compoziție P Zero galben soft,…

- Jaful a avut loc in jurul orei 15:00 intr-o unitate bancara de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Politistii au intervenit in vederea depistarii atacatorului. Ancheta este coordonata de catre Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul inspectoratului. Reprezentantii Politiei Judetene…

- Dupa o relație cu suișuri și coborașuri, personajele interpretate de Doinița Oancea și Liviu Varciu, in “Fructul oprit”, decid sa se casatoreasca. Timpul petrecut departe de Costica (Liviu Varciu) o face pe Tanța sa realizeze ce simte cu adevarat pentru acesta. Apariția surpriza a barbatului iubit,…