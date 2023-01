Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul de Bacau a fost cea mai citita publicație din județ, in 2022. Cifrele de trafic oferite de Google Analytics confirma faptul ca publicul bacauan se informeaza in principal din cotidianul de știri și investigații chiar in anul in care a implinit 20 de ani de la inființare. Potrivit datelor Google…

- In urma cu fix 10 ani Selly a facut primul vlogging. Cel ce avea sa devina puștiul teribil al internetului romanesc avea pe atunci 11 ani. Astazi prima vedeta a noastra in online a ajuns la 3,2 milioane de abonați YouTube, a vandut zeci de mii de bilete la concertele proiectului sau, 5 GANG, și alte…

- China a donat Cubei aproximativ 100 de milioane de dolari in timpul unei vizite oficiale a presedintelui Miguel Diaz-Canel la Beijing. Anuntul a fost facut sambata, de vicepremierul cubanez Alejandro Gil, informeaza AFP, citata de Agerpres.ro . In timpul discutiilor oficiale dintre Diaz-Canel si omologul…

- De curand, Cristiano Ronaldo a aruncat lumea fotbalului in aer. Starul portughez a facut afirmații referitoare la clubul sportiv Manchester United, dar și la managerul Erik ten Hag. Chiar daca se afla la distanța de doar cateva zile de startul Cupei Mondiale 2022 din Qatar, fotbalistul a acordat cel…

- Doua tinere angajate la un McDonalds au devenit virale pe TikTok dupa ce au incercat sa filmeze un dans chiar in interiorul fast-food-ului, in timpul muncii, relateaza ro-viral.video .Ele au pregatit telefonul, au dat rec și au inceput sa execute mișcarile, insa nu au observat ca in cadru s-a strecurat…

- Doua tinere angajate la un McDonalds au devenit virale pe TikTok dupa ce au incercat sa filmeze un dans chiar in interiorul fast-food-ului, in timpul muncii, relateaza ro-viral.video .Ele au pregatit telefonul, au dat rec și au inceput sa execute mișcarile, insa nu au observat ca in cadru s-a strecurat…

- Carmen Bruma și Mircea Badea au stat cu chirie pana acum, iar cei doi au fost nevoiți sa se mute intr-un alt apartament. Proprietarul imobilului nu a mai putut prelungi contractul.Carmen Bruma și Mircea Badea au fost nevoiți sa iși faca bagajele și sa se mute intr-o alta locuința. Aceștia au stat pana…

- Drobeta-Turnu Severin: Agent termic pentru populație, "din noiembrie" Foto: pixabay.com Este din ce în ce mai frig, dar la Drobeta-Turnu Severin autoritațile au anunțat ca vor furniza agent termic pentru populație abia de luna viitoare. Motivul este, ca în multe orașe din…