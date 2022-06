Stiri pe aceeasi tema

- Mulți sicilieni se tem ca pe insula lor se vor produce schimbari rapide daca gazul rusesc va fi oprit. Dar asta creeaza un conflict de interese: pentru ca Italia nu mai poate importa cereale din Ucraina și Rusia, locuitorii din Peninsula trebuie sa cultive ei inșiși mai mult grau. Fiindca fara cereale,…

- Autoritațile percheziționeaza marți seara domiciliile a doua persoane, un barbat și o femeie, in cazul oaselor umane gasite sambata pe un camp din judetul Ilfov, in zona localitatii Magurele, anunța G4Media , care citeaza surse judiciare. E vorba despre ancheta in cazul cetațeanului italian, ale carui…

- Legatuea intre barbat și crima a fost facuta de menajera acestuia, care a urmarit cazul la televizor.Anchetatorii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere, insa, in mod straniu, mașina incendiata nu apare in imaginile surprinse in ziua presupusei crimei. Pentru ca mașina nu avea placuțe de…

- Moment istoric. 10 milioane de mașini produse sub marca Dacia FOTO - Departamentul de Comunicare Dacia. Constructorii Daciei se mândresc, începând de astazi, cu atingerea pragului de 10 milioane de autoturisme produse. Mașina cu numarul „10 Milioane” este…

- Augustin Viziru a facut dezvaluiri neașteptate in emisiunea online „Fița cu Adița”. Actorul a marturisit ca a fost arestat in strainatate, dar și ca a condus la varsta de 16 ani o mașina furata. Intotdeauna și-a asumat peripețiile prin care a trecut de-a lungul anilor, insa actorul continua sa surprinda…

- Dacia spune ca a vandut 5.000 de mașini electrice Spring in Romania, in timp ce pe drumurile din UE circula 40.000 de exemplare, aproape jumatate fiind in Franța. Spring costa de la 18.100 euro in toamna lui 2021, dar dupa doua scumpiri pornește de la 20.300 euro. Prin Rabla Plus, prețul este de 10.150…

- Studentii de la Universitatea Tehnica „Gh. Asachi" (TUIASI) construiesc o masina de curse cu care vor participa la competitii din Italia, Olanda si Croatia. Studentii au inceput sa construiasca un nou monopost de curse dupa ce au fost admisi pana in prezent la trei curse de „Formula Student", editia…