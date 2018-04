EXCLUSIV Au bătut palma! Cumpărătorul lui Dinamo vine la București. Nu e șeicul! Ionuț Negoița a ajuns la un acord verbal cu un om de afaceri pentru vanzarea clubului. Conform surselor GSP.ro, intermediarul tranzacției este din Cipru, unde s-au purtat primele discuții, dar omul de afaceri este de alta naționalitate și a mai avut in trecut o echipa de fotbal. S-a facut deja auditul clubului, iar cumparatorul a fost mulțumit de ce a gasit astfel ca urmeaza sa vina la București saptamana aceasta. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

