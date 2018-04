Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu îl sustine pe Ionut Lupescu la sefie Federatiei Române de Fotbal. "Baciul" crede ca fostul sau coleg din Generatia de Aur va avea câstig de cauza, pentru ca a avut o campanie ce nu s-a bazat pe atacuri.

- Ionuț Lupescu a incheiat turneul național. ”Saptamana viitoare va ieși soarele in fotbalul romanesc”. Alegerile au loc pe 18 aprilie. Fostul mare internațional roman Ionuț Lupescu, candidat la alegerile pentru funcția de președinte al Federației Romane de Fotbal, a incheiat turneul național din teritoriu,…

- Fix peste o saptamana, fotbalul romanesc isi va afla presedintele pentru urmatorii patru ani. Razvan Burleanu, conducatorul actual al FRF, Ionut Lupescu, Marcel Puscas si Ilie Dragan se lupta pentru post. Marcel Puscas, fost jucator, antrenor, presedinte de club si pana recent…

- „Ma bucur ca Ionuț Lupescu a venit sa ne viziteze și pe noi, insoțit bineințeles de Cristian Chivu. Pentru mine personal, a fost o mare bucurie vestea ca Lupescu va candida la conducerea Federației Romane de Fotbal, deoarece eu fac parte din milioanele de romani care au trait in perioada…

- Andreea Esca (46 de ani) are o cariera de succes, este cea mai cunoscuta știrista din Romania, are o relație perfecta și o familie frumoasa. Vedeta nu a ținut un secret din demersul de curerire a actualului ei soț, omul de afaceri Alexandre Eram, cu care s-a casatorit in 2000. Știrista s-a „luptat”…

- Fostul international Ionut Lupescu, care a ocupat pana de curand functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de...

- Dupa o lunga perioada in care a stat la cutie, Ionut Lupescu (49 de ani) a intrat in lupta pentru scaunul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. In duelul cu Razvan Burleanu, principalul sau contracandidat, „Kaiser-ul” se bucura de sustinerea fostilor colegi din „Generatia de Aur”, dar si a altor…

- Ionut Lupescu vrea sa-l detroneze pe Razvan Burleanu de la conducerea FRF si la data de 18 aprilie, cand sunt alegerile, are mari sanse sa castige postul. "Kaiserul" a renuntat la o functie importanta in cadrul UEFA, era directorul Comisiei Tehnice, pentru a candida si a explicat de ce a luat aceasta…