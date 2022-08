Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic și-a inchis miercuri contul de TikTok, dupa ce parlamentarii și-au exprimat ingrijorarea cu privire la faptul ca aplicația de socializare este deținuta de firma mama chineza ByteDance. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O familie da in judecata platforma TikTok din cauza unei provocari care a cauzat moartea celor doua fiice. Cele doua fete, in varsta de 8, respectiv 9 ani, au murit in 2021 prin sufocare din pricina unei provocari virale care circula pe platforma TikTok.„Blackout Challenge” ii incuraja pe utilizatori…

- Odata cu trecerea anilor, rețelele de socializare au devenit unul dintre principalele moduri de comunicare pentru mulți dintre posesorii de dispozitive inteligente din lumea intreaga. Cuprins: Ce este Instagram Reels? Cum iți crești contul de Instagram cu Reels? Genereaza conținut in mod constant Interacționeaza…

- J.K. Rowling, autoarea carților Harry Potter, a cazut prada unei farse pusa la cale de doi rusi, celebri pentru pacalelile facute unor personalitati Autoarea britanica a cazut victima farsorilor Alexei Stolyarov si Vladimir Kuznetsov, cunoscuti pe YouTube pentru farsele lor. Printre celebritatile care…

- Raluca Lazaruț a fost victima hackerilor. Vedetei i-a fost spart contul de instagram de persoane care incearca prin diferite postari false, despre scheme de imbogațire cu criptomonede, sa ia bani persoanelor naive. Pe contul Ralucai fostei prezentatoare au aparut o mulțime de astfel de postari dubioase.