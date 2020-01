Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative, care prevede emiterea actelor electronice de identitate. "Pentru a asigura cetatenilor romani exercitarea dreptului la libera circulatie pe…

- Surpriza este persoana ce apare in noul videoclip al vedetei, cu care se saruta pasional si se imbratiseaza ca un adevarat cuplu. Barbatul este nimeni altul decat Stefan Manolache, partenerul de care se despartise in primele zile ale anului. S-au impacat Andreea Antonescu si Stefan Manolache!? Potrivit…

- Noul model Citroen C3L se vinde doar in China si este de fapt C Elisee care se vinde in Europa intr-o forma cu motorizari mai mici. De fapt noul Citroen C3L este un concurent al Logan-ului Sedan Stepway care se vinde deja in Romania si Rusia, sedan care are o garda la sol mai…

- Liderul ALDE Tulcea, fostul parlamentar Octavian Popa, a declarat miercuri la Antena 3 ca exista un „scenariu sinistru” despre alegerile anticipate.„Va spun in premiera un scenariu sinistru. Daca incearca cineva sa provoace anticipate si cine intra in aceasta cursa arunca Romania in haos total.…

- De cand s-a mutat in Finlanda, Narcisa Suciu s-a retras din showbiz si duce o viata complet noua, alaturi de fiica ei, Daria. Recent intoarsa in tara, artista a povestit despre ce schimbari au avut loc in viata ei si daca va ramane sau nu in Romania.

- Peste 50 de oameni au murit in urma cutremurului din Albania, zeci de cladiri s-au facut una cu pamantul, iar alte cateva sute nu mai pot fi locuite din cauza stricaiunilor cauzate de seism, scrie libertatea.ro. Uneori, parca raul lovește mai rau tocmai in cei mai saraci și fara posibilitați.…

- O echipa internationala de jurnalisti ar fi fost agresata de taietorii de lemne din Romania, in timp ce filma un documentar. Echipa de filmare era in Parcul National Domogled, insotita de membrii unui ONG.