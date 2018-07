Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, considera ca achitarile care s-au dat vineri in dosarul ANRP consituie un precedent și ca, in baza acestuia, și el va fi achitat.

- Plangere penala impotriva lui Klaus Iohannis ref. nerevocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef Marți, 26 iunie 2018, Catalin Stoichita, fost candidat la Primaria Sectorului 5 București, a depus, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, o plangere penala impotriva…

- Mircea Moroșan, primarul din Huedin, a castigat definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate. ANI il acuza pe Moroșan, in anul 2015, de conflict de interese. Curtea de Apel Cluj i-a dat dreptate primarului Moroșan, dar Agenția Naționala de Integritate a formulat recurs. Astfel, dosarul a ajuns…

- Fostul premier Victor Ponta a postat marti pe pagina sa de socializare un mesaj prin care saluta decizia judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) de a-l achita pe presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu in dosarul in care este acuzat de marturie mincinoasa. …

- "Calin Popescu Tariceanu ACHITAT! Cine plateste pentru toata perioada in care a fost demonizat, decredibilizat, tarat prin procese? Deocamdata, nimeni!", a scris, pe Facebook, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Magistratii ICCJ au decis, marti, sa il achite pe presedintele Senatului,…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar putea pronunta marti sentinta in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului. La ultimul termen de judecata, procurorii DNA au cerut o pedeapsa de trei…

- Procurorii DNA au cerut, marti, la Instanta suprema, o pedeapsa de trei de inchisoare cu executare pentru presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in dosarul in care acesta este acuzat de marturie mincinoasa. Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat in discutie marti ultimul termen in dosarul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie iau in discutie un nou termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, transmite Agerpres.ro. La termenul trecut, magistratii au stabilit ca pe data…