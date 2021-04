EXCLUSIV Angajații de lux ai României: peste 50 de bugetari au salarii care depășesc 50.000 de lei pe lună Munca la stat a devenit in Romania, din multe puncte de vedere, mai convenabila pentru unii concetațeni. Dincolo de siguranța locului de munca sau de criteriile de perfomanța greu de identificat (pe care și Guvernul vrea sa le introduca in lege), raman salariile și sporurile pe care bugetarii le primesc. Se ajunge in acest fel la situații in care unii angajați au, pe luna, un venit de peste 50.000 de lei! Venituri care ar face invidios chiar și un angajat din top managementul unei companii private multinaționale. STIRIPESURE.RO a aflat ca acești „super bugetari” sunt in numar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care prevede posibilitatea reducerii timpului de lucru pe durata pandemiei cu pana la 80%. Ce inseamna aceasta Lege? Potrivit legii, in perioada starii de urgenta sau de alerta, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in…

- Vesti bune pentru angajatii din Romania: angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 80% din durata zilnica. Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege care modifica o OUG si care prevede ca pe durata starii de urgenta, de alerta sau…

- Libertatea a incercat sa afle unde se duc anual peste doua miliarde de lei, cat este suma anuala platita pentru tichete de vacanța de stat. Ministerul Economiei, instituția care are in subordine Turismul, ne-a trimis dupa informații la Ministerul Finanțelor, care la randul sau ne-a expediat inapoi la…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri ca Romania risca sa piarda peste 30 de miliarde de euro din cauza „incompetentei si nepasarii” actualei guvernari, facand referire totodata la reacțiile unor lideri PSD la propunerile social-democraților. „Romania risca sa #piarda peste 30 de miliarde…

- Ziarul Unirea Ce sporuri primesc bugetarii in Romania: Spor pentru munca la calculator, spor de toxicitate, dar și spor pentru praf, cateva dintre beneficiile salariale pe care le primesc angajații de la stat Ce sporuri primesc angajații de la stat in Romania? Spor pentru munca la calculator, spor de…

- Guvernul britanic a prelungit cu inca un an programul pentru muncitorii sezonieri - lansat in 2019 - si a crescut cu 30.000 numarul de vize pentru cei care vor sa lucreze in fermele din UK pentru o perioada de pana la șase luni in 2021.

- Dupa ce a discutat, miercuri, cu reprezentanții Asociațiilor Orașelor, Municipiilor și Comunelor din Romania, liberala aflata in fruntea Ministerului Muncii a facut public faptul ca se pregatește o campanie de evaluare a ajutoarelor sociale. Procedura vizeaza situația din intreaga țara, iar de evaluare…

- Aproape 66% dintre angajatii romani pun accent pe apropierea locului de munca fata de casa, in 2021, arata datele unui sondaj de opinie publicat astazi. Mai mult de o treime dintre respondenti sunt de parere ca anul acesta isi vor relua activitatea la birou impreuna cu intreaga echipa, mai arata cercetarea…