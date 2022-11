Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, Laura Ghiurca marturisea pe rețelele de socializare ca a fost inșelata de logodnicul ei cu care era impreuna de o perioada mai lunga de timp. Celebra vloggerița a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre impacare, dar și cum a reușit sa treaca peste infidelitatea…

- Anamaria Prodan a demonstrat ca este o femeie puternica și independenta, un om care a reușit sa treaca peste toate greutațile și incercarile pe care destinul i le-a pus in cale, in primii 50 de ani de viața. Celebra impresara de fotbal a facut dezvaluiri incredibile despre viața ei amoroasa și presupusul…

- Kim Kardashian a vorbit pentru prima data despre viața ei sentimentala, la mai bine de o luna de la desparțirea de umoristul Pete Davidson. Celebra vedeta americana a confirmat ca este singura deocamdata și susține ca se bucura de aceasta etapa, dar a dat detalii despre cine ar putea fi urmatorul ei…

- Ana Odagiu a surprins pe toata lumea, cand zilele trecute a aparut la brațul iubitului ei, in cadrul unui eveniment monden. De altfel, este pentru prima oara cand aceștia ies impreuna in public. Fosta concurenta de la „Te cunosc de undeva” traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Conrad Mericoffer.…

- La doi ani de la divorțul de fosta sa soție, Conrad Mericoffer, actor in serialul ”Adela” de la Antena 1 și Ana Odagiu, fosta concurenta a sezonului 17 de la Te cunosc de undeva au decis sa fie impreuna. Cei doi sunt cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc, iar Spynews.ro i-a surprins impreuna la…

- Divorț rasunator in showbiz. Daniel Onoriu a anunțat ca s-a desparțit de partenera sa de viața, Isabela, cea cu care e impreuna de 6 ani de zile. Cei doi s-au separat, iar acum Spynews.ro are și primele declarații, in exclusivitate, ale soției pilotului de raliuri. Isabela Onoriu confirma ca nu mai…

- Margherita de la Clejani a trecut prin clipe teribile. Aceasta a fost atacata de un individ in timp ce se plimba pe strazile din București. Ea nu este singura victima. Mama sa vine acum cu primele declarații despre incident. Celebra cantareața este extrem de suparata din cauza celor auzite. ,,Nu mai…