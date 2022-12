Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar este mai indragostita ca niciodata, iar drept dovada sunt imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro. Cantareața și iubitul ei s-au casatorit in secret, iar cei doi au planuri mari de viitor impreuna și se vor muta la casa noua. Iata cum arata locuința, dar și cum a fost prinsa vedeta…

- Oana Radu, in varsta de 29 de ani și Catalin Dobrescu s-au casatorit civil in 2020 și deși toata lumea se aștepta ca cei doi sa anunțe nunta, iata ca in prezent, aceștia nu și-au facut niciun plan. Intrebata cand vor face cununia religioasa, interpreta a raspuns sincer. „Cand se termina razboiul, zice…

- Mariana Moculescu a primit acuzații de harțuire și șantaj. Bruneta rupe tacerea și susține ca un individ ii face rau de foarte mulți ani. In exclusivitate pentru Antena Stars, ea a spus ce decizie va lua.

- Cantareața Malina Avasiloaie și soțul ei, medicul Alin Gabor, au ajuns la spital, iar artista face primele declarații in exclusivitate pentru Spynews.ro. Vedeta a marturisit ca nu s-au simțit deloc bine, iar cei doi au optat pentru ultima varianta, perfuziile!

- Andreea Esca și Alexandre Eram au caștigat procesul cu Administrația Fondului Imobiliar Judecatorii au respins cererea reprezentanților AFI, fiindca problemele s-au rezolvat pe cale amiabila