Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Popescu a marturisit ca iși dorește sa devina mama din nou, cu toate ca acum este insarcinata cu cel de-al treilea copil. Fosta dansatoarea a Deliei vrea sa aiba o familie cat mai numeroasa. Iata ce marturisiri a facut vedeta, dar și ce spune despre relație…

- Vedeta PRO TV care l-a rugat pe Dumnezeu sa ii dea un copil in anul 2022. La trei zile dupa momentul cu pricina, a aflat ca era insarcinata. Astazi, prezentatoarea de televiziune este in a șaptea luna de sarcina și se bucura din plin de trairile sale speciale. Ce a dezvaluit frumoasa vedeta despre greutațile…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, este insarcinata pentru a treia oara, iar anul viitor va aduce pe lume a doua fetița. Vedeta și soțul ei, Rareș, mai au impreuna un baiețel. La primele doua sarcini, Andreea a nascut prin cezariana, iar cu toate ca acum și-ar fi dorit sa poata naște natural,…

- Dumnezeu i-a mai oferit o minune, iar peste doar cateva luni urmeaza sa vina pe lume. Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, e din nou insarcinata, iar vedeta va mai avea o fetița. In exclusivitate pentru Spynews.ro, aceasta ne-a spus cum va naște și de ce s-ar expune la un risc.

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, este insarcinata pentru a treia oara. A dat vestea cea mare in cadrul unui interviu pentru Antena Stars , fiind prezenta la un eveniment monden din Capitala. Andreea Popescu este casatorita cu Rareș Cojoc și impreuna au doi copii. In curand, cei doi…

- Veste mare in showbiz-ul romanesc! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va deveni mama pentru a treia oara. Ea și soțul ei, Rareș Cojoc, mai au un baiețel, dar și o fetița. Andreea Popescu a dezvaluit cum se descurca in rolul de mamica,…