EXCLUSIV! Andra, despre cum s-a redescoperit pe sine în pandemie, în ediția de martie a revistei Unica Dezarmant de sincera, așa cum ne-a obișnuit, Andra ne vorbește despre ce a insemnat pentru ea ultimul an, cu toate incertitudinile sale, dar și cu parțile bune, care au ajutat-o sa priveasca lumea prin alta lupa. In ultimul timp, Andra, Catalin și cei mici s-au trezit fara alarma, fara sa fie grabiți sa ajunga undeva. Imi povestește ca dimineața ii place sa se bucure de cerul senin, stand pe terasa chiar daca este frig, savurand un ceai sau o cafea cu mult lapte. Anul 2020 a facut-o sa fie mai introspectiva, sa aprecieze mai mult parțile frumoase ale vieții, in special relațiile cu oamenii importanți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

