- Eurodeputatul S&D Andi Cristea, vicepresedinte al Comisiei pentru afaceri externe (AFET) din Parlamentul European a declarat luni pentru MEDIAFAX ca relocarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv, la Ierusalim, este "o asumare politica curajoasa" si ca "indrazneala in momentele-cheie a schimbat…

- In ghemul de interese politice din Orientul Mijlociu, Romania a fost unul dintre foarte puținele state care și-au jucat corect și avantajos carțile, motiv pentru care este apreciata, in egala masura, și in Israel și in lumea araba. Numai ca efervescența cu care se vorbește azi in Romania de (in)oportunitatea…

- Divergențele dintre președintele Klaus Iohannis și Guvern cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu au trecut neobservate in presa internaționala. In plus, schimburile indirecte de replici dintre șeful statului și președintele Camerei Deputaților au fost observate…

- Decizia Guvernului Dancila de a incepe procedura de mutare a ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim e contestata de Klaus Iohannis, care subliniaza ca ar reprezenta o incalcare a dreptului international. De asemenea, si specialistii consultati de „Adevarul“ considera ca ideea mutarii…

- Ambasadoarea Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat vineri, la Constanta, ca chestiunea mutarii ambasadelor din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, trebuie sa fie in concordanta cu procesul de pace din Orientul Mijlociu si, de asemenea, trebuie respectat dreptul international."Chestiunea…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca o decizie cu privire la mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu poate fi luata decat de presedintele tarii si a somat Guvernul sa renunte la orice demers institutional in aceasta directie, transmite Agerpres. Orban a afirmat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca Guvernul, prin adoptarea memorandumului privind inceperea procedurii de mutare a ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ar incalca „grav Constitutia Romaniei“. Mai mult, Orban a spus ca o asemenea decizie ar trebui luata doar de…

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump, citati de site-ul agentiei Associated Press. Astazi SUA confirma mutarea.