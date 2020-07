Stiri pe aceeasi tema

- Finala Cupei Romaniei ar putea sa nu se mai dispute pe stadionul „Ion Oblemenco”, ci pe arena „Ilie Oana”. Potrivit informațiilor GSP.RO, oficialii Federației Romane de Fotbal iau in calcul sa mute ultimul act al Cupei la Ploiești. Finala Cupei Romaniei, pe „Ilie Oana”? Motivul? FCSB și Sepsi sunt…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 7 din Liga 1 și datele de desfașurare pentru etapa #9 din play-out. Cel mai interesant duel din Liga 1 care se va juca peste doua saptamani este reprezentat de confruntarea CS Universitatea Craiova - FCSB. In play-out, Mircea Rednic…

- Ioan Andone (60 de ani) și Florin Bratu (40), doua nume importante din istoria lui Dinamo, au vorbit despre criza fara precedent cu care se confrunta echipa lui Adrian Mihalcea, ajunsa ultima in clasmanetul play-out-ului. Tonul a fost dat de Ioan Andone, cel care in prezent este manager general la…

- Poli Iași a invins Chindia, scor 2-0, și a trimis Dinamo pe ultimul loc. Mircea Rednic (58 de ani) a comentat situația fostului sau club. Dinamo a ajuns ultima in Liga 1, dar mai are doua meciuri restante. „Cainii” au fost umiliți și in turul semifinalelor Cupei Romaniei, scor 0-3, cu FCSB, iar Mircea…

- Florin Prunea, președintele lui Dinamo și un vehement contestatar al lui Razvan Burleanu, a acuzat la GSP LIVE ca șeful FRF vrea sa controleze și Liga 1. Potrivit fostului portar, Burleanu ar avea in plan desființarea Ligii Profesioniste de Fotbal și trecerea Ligii 1 in subordinea FRF pentru controlarea…

- Ionuț Chirila (54 de ani), tehnician liber de contract, a comentat problemele fara sfarșit cu care Dinamo se confrunta. Acesta a explicat de ce Ionuț Negoița nu reușește sa vanda clubul. „Continua circul la Dinamo de opt ani de zile. Pot sa spun niște lucruri. Ca o societate sa fie tranzacționata,…

- Dinamo a castigat derby-ul de traditie cu FCSB, scor 3-1, in cea de-a treia etapa a competitiei de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume.Dupa victoria cu „ros-albastrii”, „cainii” i-au zdrobit pe moldovenii de la Poli Iasi, scor 8-0.FC Hermannstadt este noul…