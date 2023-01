Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Dani Mocanu a ajuns pe masa de operație! In timp ce celebrul manelist este arestat la domiciliu și iși petrece majoritatea timpului pe rețelele de socializare, mama lui Dani Mocanu a plecat in Turcia, acolo unde și-a facut o intervenție care i-a readus zambetul pe buze, iar Spynews.ro, cel…

- Azi, 12 ianuarie, Catalin Maruța va suferi o intervenție chirurgicala la un spital din București. Inainte sa intre in operație, prezentatorul de la Pro TV s-a filmat in salon, alaturi de Andra. Cantareața vrea sa fie in fiecare moment alaturi de el, chiar daca acesta s-a impotrivit. Dupa ce de dimineața…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alina Ceușan a marturisit ca iși dorește sa devina mama pentru a doua oara. Celebra influencerița a precizat ca se gandește foarte mult la un al doilea copil, insa deocamdata nu este momentul și cu siguranța va anunța cand va fi insarcinata. Iata ce dezvaluiri a…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta.Potrivit Infotrafic un autoturism a fost cuprins de flacari in zona Eden.La fata locului a intervenit Detasamentul Fripis cu o…

- Valerie Lungu a fost victima hoților joi dupa amiaza. Influencerița și-a anunțat urmaritorii dupa ce a ajuns la mașina și a realizat ce s-a intamplat in lipsa ei. Iata ce i s-a furat tinerei!

- In timpul unei vizite la Baile Herculane, Ana Morodan a realizat ca stațiunea este lasata in mare parte in paragina, deși reprezinta o bogație a țarii noastre cu mii de ani de istorie. Astfel, influencerița a lansat un apel care autoritați pentru salvarea stațiunii balneare.

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Lacului Tasaul. Din primele informatii este vorba degajarea unei persoane din lac. La locul accidentului au fost trimise echipaje ISU Dobrogea. Interventia se afla in desfasurare.Intervine…

- Problema de sanatate pe care o are Catalin Maruța. Prezentatorul de televiziune a vorbit deschis despre afecțiunea cu care se confrunta deja de multa vreme. Partenerul Andrei s-a accidentat la un picior, in timp ce se afla intr-o vacanța. De atunci, lucrurile nu s-au mai redresat, motiv pentru care…