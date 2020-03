Stiri pe aceeasi tema

- Gina Chirila a vorbit, in exclusivitate pentru Unica, despre sarcina sa. Soția lui Bogdan Vladau este insarcinata cu primul copil și este nerabdatoare sa devina mamica. Gina a fost nevoita sa se retraga din emisiunea „Bravo, ai stil!”, la recomandarea medicului. Insa, acum spune ca se simte bine, iar…

- Andreea Balan și George Burcea sunt desparțiți, insa pana acum niciunul dintre ei nu a dorit sa faca o declarație publica. Andreea Balan se pare ca a luat fraiele in mana și nu a mai rezistat presiunii din social media. Dupa ce a fost acuzata de un fan ca și-ar fi inscenat divorțul, artista a avut o…

- Despartirea cu scandal dintre Ioana Filimon si fostul iubit turc a tinut primele pagini ale ziarelor. Cei doi s-au despartit in cel mai urat fel, iar vedeta a avut mult de suferit de pe urma lui.

- Simona Halep (3 WTA) s-a calificat in turul al treilea de la Australian Open, joi, dupa ce a invins-o pe britanica Harriet Dart (173 WTA), iar sportiva din Romania și-a reiterat dorința de a caștiga turneul de Mare Șlem de la Melbourne pentru prima data in cariera.Intrebata la finalul meciului…

- Alina Eremia a facut primele declarații dupa ce, la inceputul acestui an, a fost supusa unei intervenții chirurgicale din cauza unei probleme cu care se confrunta de mai mulți ani. Artista a avut parte de un an intens, cu multe lansari de piese care au ajuns in topurile celor mai importante radio-uri…

- Oana Roman anunța in urma cu aproximativ o luna ca se desparte de Marius Elisei, soțul sau cu care are o fetița, pe nume Izabela, insa intre timp cei doi au cazut la pace și au petrecut sarbatorile impreuna, iar acest fapt se pare ca i-a apropiat din nou. Oana Roman și Marius Elisei anunțau ca se despart…

- Romania e intr-o situația unica: antrenorii primelor doua naționale, Mirel Radoi (38 de ani) și Adrian Mutu (41 de ani), votat joi de Comisia Tehnica a FRF pentru a prelua lotul U21, urmeaza, deocamdata, cursurile pentru cea mai inalta licența de tehnician. Ceea ce se preconiza a devenit o certitudine.…