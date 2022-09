Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a trecut printr-o desparțire, soarele a rasarit din nou in viața Cristinei Vasiu, asta pentru ca frumoasa cantareața și-a gasit sufletul pereche, pe Catalin, barbatul cu care imparte viața de 7 luni de zile. Cei doi au planuri serioase pentru viitor, iar reporterii Spynews.ro au stat de vorba…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt in plin proces de divorț de trei ani de zile, iar aceștia nici pana astazi nu au ajuns sa se separare, iar lucrurile nu sunt deloc atat de simple. Cantareața susține ca ar vrea ca fiecare sa mearga pe drumul sau și considera ca atunci relațiile dintre ei nu ar…

- Iulia Albu vorbește mereu cu caldura despre relația cu iubitul ei, care pare ca se indreapta pe zi ce trece intr-o direcție tot mai buna. Iata cele mai recente declarații despre nunta, dar și despre apariția unui copil in viața celor doi.

- Lora iși sfatuiește fanele sa-i urmeze exemplul și sa prioritizeze grija de sine. Cantareața le-a dezvaluit celor care o urmaresc in mediul online ca s-a cazat singura la un hotel de 5 stele, pentru a petrece ceva timp departe de toata agitația și a avea parte de un rasfaț pe care il merita. Nici macar…

- Ana Baniciu, in varsta de 29 de ani, și-a surprins fanii, dupa ce a postat pe Instagram o imagine, in care este total schimbata. Unii dintre internauți abia au recunoscut-o, așa ca i-au transmis mai multe mesaje in care o critica.„Zi noua, tinuta noua, cantare noua, oameni noi si tot așa”, a scris Ana…

- Maria Constantin este foarte cautata pentru concerte, in special pentru evenimente private pentru a canta. Insa suma de bani pe care ea o cere pentru o noapte intreaga de cantat nu este una mica.

- Ana Baniciu, in varsta de 29 de ani, a dezvaluit ca a luat o decizie legata de nunta cu iubitul ei, Edy. Evenimentul va avea loc anul viitor, cel mai probabil in luna septembrie, iar rochia de mireaa va fi una speciala. „Jucam la nunta cel mai probabil la anu! Chiar am vorbit zilele astea și am zis…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs traiesc de mai mult timp o frumoasa poveste de dragoste și urmeaza sa faca pasul cel mare. Artista a vorbit despre eveniment, dar și despre pierderea mamei sale, care s-a stins din viața in urma cu doar cateva luni. „Am trecut cu putere și cu incredere in mine, și in faptul…