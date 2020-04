Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 afecteaza puternic și industria de media, care iși pierde bugetele de publicitate. Cea mai mare lovitura o incaseaza presa scrisa, puternic afectata de dificultațile cu distribuția, inchiderea chioșcurilor și pierderea clienților...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre pandemia de coronavirus care a afectat Romania și despre cum crede ca se va schimba lumea cand pericolul va trece. „Eu stau in casa, respect legea. Pentru bogați e mai ușor, ca ai curte mare. Tot pentru saraci e mai greu. Eu cred ca trece repede și vom putea…

- Industria farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2020, in contextul cererii generata de pandemia de coronavirus, estimarie KeysFin indicand un ritm de creștere dublu și o cifra de afaceri pe lanțul de producție și distribuție de circa 68 de miliarde de lei, conform unui comunicat.„Intreaga…

- Numarul firmelor infiintate la nivel national a scazut cu 69% in primele doua saptamani de la inceputul starii de urgenta decretata in Romania (16-30 martie) fata de cele doua saptamani anterioare si, de asemenea, in raport cu perioada similara din anul 2019, potrivit unei analize Termene.ro, platforma…

- Ziarul Unirea Masuri excepționale și pentru competitorii de la powerlifting din Romania, din cauza pandemiei de coronavirus! ”Contextul presupune disciplina și tarie de caracter”, transmit reprezentanții FRP Pandemia de coronavirus a dus intregul sport de pe mapamond intr-un punct critic, evenimentele…

- Stampila contine mesajul "Carantina acasa" si data care marcheza inceputul celor 14 zile de izolare, potrivit Indian Express. Incepand de luni, toate persoanele din Mumbai au inceput sa fie stampilate, aceasta fiind cea mai afectata zona din India de COVID-19 pana acum, avand 137 de cazuri…

- Asociația Romana a Bancilor (ARB) și Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), organizații care reprezinta toate instituțiile bancare active pe piața romaneasca, acorda sprijin clienților și...

- Coronavirusul transforma filmele SF in realitate si obliga statul roman sa ia masuri fara precedent! Iar varful va fi in perioada Pastelui, afirma Raed Arafat. De la o zi la alta, cazurile de infectare pe teritoriul Romaniei cresc alarmant si generaza anchete epidemiologice uriase.