- Cantaretul canadian Justin Bieber a anuntat ca va reveni anul viitor pe scena cu un turneu care va avea loc in America de Nord in perioada mai - septembrie si prin care isi va promova un nou album, potrivit NEWS.ro.Bieber, in varsta de 25 de ani, a anuntat online, marti, ca va lansa pe 3 ianuarie…

- Au facut publice imaginile din vila de lux, acolo unde, fostul sef al DIPI Gelu Oltean si iubita acestuia organizau sedinte spirituale in care se consuma ayahuasca, o planta din America de Sud ce contine DMT, unul ditre cele mai puternice droguri psihidelice. O sedinta costa intre 550 si 1000 de euro.

- O scena a nativitatii ii arata in California pe Iisus, Fecioara Maria si Iosif drept refugiati, in custi separate.Biserica aflata la aproximativ 50 de kilometri de Los Angeles a publicat imaginea pe site-ul propriu. Pruncul Iisus este invelit intr-o patura de urgenta, iar custile celor…

- Cumparatorii din Statele Unite au cheltuit online 7.4 miliarde de dolari cu ocazia reducerilor de Black Friday, conform Adobe Analytics, informeaza duminica dpa, citata de AGERPRES. Nivelul cheltuielilor marcheaza un record in privinta cumparaturilor online de Black Friday din SUA. De asemenea, reprezinta…

- Jocurile de noroc au fost mereu un subiect de real interes pentru regizorii de la Hollywood, care au reușit sa puna pe tapet adevarate opere de arta. Caștigatoare a premii importante din cinematografie, filme precum Casino au fost nominalizate la Oscar. O parte dintre ele au vizat fapte reale ale…

- Prime Minister Ludovic Orban said on Friday that he had talked with US Ambassador in Bucharest Hans Klemm about "all projects of common interest in the energy, military and security fields." "You know very well that between the United States of America and Romania there is a strategic partnership,…

- Cele doua alpaca sunt un mascul și o femela, in varsta de 6, respectiv 7 ani. Alpaca, sau pako, este un patruped originar din Anzii Cordilieri, America de Sud, fiind inrudit cu camila și adesea confundat cu lama. Cu un aspect simpatic și caraghios, alpaca este un animal foarte bland,…

- Potrivit unui raport parlamentar, agenții ruși au țesut o rețea în cele mai înalte sfere britanice fara sa fie îngrijorați, spune CNN. Mai multe guverne britanice s-ar fi prefacut ca nu observa influența ruseasca în lumea politica a Regatului Unit, rezuma un raport parlamentar…