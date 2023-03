Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini cu Alina Eriko, care a disparut din spațiul public și din social media in 2021, creeaza ingrijorare. Aceasta nu mai are dinți pe arcada superioara și comportamentul ei este unul bizar.

- In atenția verificatorilor de proiecte, expertilor tehnici, arhitecților, inginerilor și a tuturor proiectanților de sisteme de securitate: In contextul modificarii legislației ce reglementeaza activitatea de avizare-autorizare in domeniul securitații la incediu, specialiștii Inspecției de Prevenire…

- Suhaib este, in continuare, disparut. In exclusivitate pentru Antena Stars, tatal modelului a oferit noi detalii despre fiul sau, marturisind ca, la o luna de la deschiderea dosarului, nu exista niciun detaliu despre Suhaib.

- Familia și prietenii sunt disperați! De cateva zile, nimeni nu mai știe absolut nimic de Conchita de Romania, care, fix cu o zi inainte de dispariție, anunțase, in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, ca urmeaza sa se casatoreasca cu un milionar. Acum, Dudu este…

- Chelsea l-a transferat pe Enzo Fernandez (22 de ani) de la Benfica, pentru 121 de milioane de euro. Negocierile au fost nebune, iar cluburile s-au ințeles cu o ora inaintea incheierii perioadei de mercato. Dupa ce Benfica refuzase toate ofertele lui Chelsea din prima parte a lunii ianuarie, londonezii…

- Povestea remarcabila din spatele unei bucatarii galbene din blocul doborat la Dnipro a impresionat o lume intreaga. Videoclipul care prezinta o familie ucraineana sarbatorind ziua de naștere a unui copil mic intr-o bucatarie galben aprins a unui bloc de apartamente, postat langa o imagine suprarealista…

- Detalii cutremuratoare ies la iveala despre decesul Lisei Marie Presley. Fiica lui Elvis și Priscilla Presley s-a stins din viața joi, la varsta de 54 de ani. Lisa Marie s-a stins din viața in urma unui al doilea stop cardiac suferit in timp ce se afla in spital. Familia a semnat o declarație prin care…

- O cantareața de la noi trece prin momente cumplite, dupa ce a ajuns la spital intr-o stare destul de grava. Artista face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, și ne-a transmis in ce stare e acum. Ea a prezentat simptome diverse, printre care și dureri uriașe de burta, dar și varsaturi,…