In luna decembrie, chiar de ziua de naștere a soției sale, Alin Oprea și Medana, partenera lui, au spus DA in fața ofițerului de stare civila. Cei doi s-au casatorit astfel intr-un cadru restrans, fara camere de filmat și alaturi doar de oamenii dragi lor. Anul acesta insa urmeaza și marele eveniment, mai exact cununia religioasa și nunta la care sunt așteptate foarte multe persoane. Medana ne-a oferit declarații in exclusivitate despre petrecere, despre ținutele pe care ea și soțul ei le vor purta, cat și despre locația aleasa pentru eveniment. Vor avea mai multe perechi de nași.