Fostul solist al trupei Talisman se plange ca s-a lasat manipulat de soție și acum a ramas fara sursa de venit, deși a agonisit suficienți bani. Alin Oprea a ramas fara agoniseala de o viața Cinci case, conturi de sute de mii de euro și cateva terenuri, aceasta este toata agoniseala lui Alin Oprea, dupa