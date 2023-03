Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, fostul ei logodnic, Ramona Olaru și-a dorit sa fie discreta in ceea ce privește viața ei personala, motiv pentru care nu a oferit prea multe detalii despre desparțire sau despre noul ei iubit. De aceasta data, barbatul misterios din viața asistentei de la Neatza cu…

- Mirabela Dauer a facut cateva confesiuni dureroase, intr-un interviu susținut la Antena 3 CNN, despre relația pe care o are cu fiul ei, Dan Alexandru. Artista dezvaluie ca nu vorbește de 20 de ani cu baiatul ei, care a ramas in grija tatalui sau la divorț. Mirabela Dauer s-a resemnat și susține ca nici…

- Ramona Olaru pare mai indragostita ca niciodata, iar drept dovada sunt imaginile postate pe rețelele de socializare. Dupa desparțirea de fostul ei logodnic, Catalin Cazacu, asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a preferat sa fie discreta cu viața ei personala. De aceasta data, barbatul misterios…

- Sorana Darclee este una dintre cele mai indragite artiste de la noi. Cantareața este una dintre fostele membre ale trupei de fete A.S.I.A.. De curand, vedeta a intrat in vizorul camerelor de filmat care au suprins-o pe artista alaturi de un barbat. Și nu orice barbat. Se pare ca domnul din imaginile…

- Andreea Balan locuiește impreuna cu mama ei și nu vrea sa stea separat de aceasta. Concurenta de la „America Express - Drumul Aurului” este recunoscatoare ca are parte de un real ajutor.Andreea Balan și-a avertizat deja viitorul iubit și spune ca mama ei va locui cu ei indiferent de situație. Doamna…

- Se lasa greu vazuta in astfel de ipostaze, dar paparazzii SpyNews.ro au reușit sa o surprinda in momente pline de tandrețe alaturi de noul ei iubit. Celebra cantareața pare sa aiba deja o relație serioasa și plina de afecțiune cu barbatul alaturi de care a fost surprinsa și in vara. Cei doi formeaza…

- Claudia Pavel este cea care a protagonizat impacarea anului, chiar la finalul lui 2022. ”Cream” s-a impacat cu tata fiului ei și a ales sa petreaca Sarbatorile de Iarna alaturi de acesta și micuțul Noah. Iata ce s-a intamplat intre cei doi!

- Andreea Antonescu a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa ieri, 19 decembrie, iar in urma cu puțin timp a facut primele declarații despre naștere și motivul pentru care emoțiile au fost mai mari decat se aștepta. Cantareața a primit vizita surpriza a fiicei mari și a mamei ei.