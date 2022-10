Stiri pe aceeasi tema

- Viața artistei Feli Donose s-a schimbat dupa ce a devenit mama. Cantareața alege sa iși petreaca timpul cu fiica sa, activitate care o aduce mereu in centrul unor peripeții demne de povestit. Feli a impartașit pe rețelele de socializare cea mai recenta intamplare. Despre ce este vorba!

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, a decis de ceva vreme sa se retraga din a mai aparea atat de des pe rețelele de socializare sau la televizor, insa in urma cu cateva luni marturisea ca e foarte fericita alaturi de Florin Rusu, partenerul ei de viața. Povestea lor de iubire nu a continuat,…

- Bibi și Antonio Pican au decis sa mearga pe drumuri separate in primavara, anul acesta. Bibi s-a afișat pe rețelele de socializare la brațele noul ei iubit, iar artista a fost judecata de fanii ei deoarece a decis sa iși refaca viața. Cantareața a avut o reacție acida pe rețelele de socializare și a…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Ghițulescu a vorbit despre faptul ca este pregatita sa imbrace rochia de mireasa, dar nu ține neaparat sa faca acest pas. Cu toate ca a trecut printr-un divorț și nu are un partener de viața acum, artista este puternica și are planuri mari de viitor. Iata…

- Dupa ce a fost ceruta de soție in cadrul show-ului Splash! Vedete la apa, acum Maria Constantin se pregatește de nunta cu Robert Stoica care va avea loc anul viitor. Reporterii Spynews.ro au stat de vorba cu frumoasa cantareața, iar aceasta ne-a dezvaluit ca momentan nu au stabilit data, dar deja au…

- La doar cateva luni de la casnicie, Maria și Liviu de la Mireasa au decis ca trebuie sa puna stop poveștii lor de iubire și sa o ia de la capat. Tanara chiar asta a și facut, iar fosta concurenta și-a refacut viața și acum traiește o noua poveste de dragoste. Iata cum s-a afișat alaturi de partenerul…

- Cea de-a treia ediție a emisiunii „Splash! Vedete la apa”, a adus multe emoții in randul concurenților, cu atat mai mult cu cat, una dintre concurente, Maria Constantin, a avut parte de o surpriza de proporții.

- Simona Halep și Toni Iuruc se pregatesc sa faca pasul cel mare in relația lor. Jucatoarea de tenis și partenerul sau urmeaza sa se casatoreasca religios anul acesta. Iata cand va purta sportiva rochia de mireasa.