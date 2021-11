Stiri pe aceeasi tema

- Un nou termen in dosarul Caracal vine cu noi dezvaluiri. Tribunalul Olt va emite mandate pentru audierea unor martori, printre care și Remus Radoi, un om de afaceri care ar fi contactat polițiștii pentru a afla mai multe informații despre dispariția Alexandrei Maceșanu.

- Noi audieri in dosarul Caracal. Remus Radoi se afla printre martori.Tribunalul Olt va emite mandate de aducere pentru audierea unor martori din dosarul Caracal, printre care si Remus Radoi, un controversat om de afaceri la care ar fi apelat politistii pentru a afla mai multe informatii dupa disparitia…

- Noi informații apar in dosarul Caracal, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-ar fi rapit și ucis pe adolescentele Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. Ce a pațit complicele barbatului, dupa ce a fost infectat cu virusul COVID-19. Complicele lui Gheorghe Dinca, transferat in stare grava cu COVID…

- Vineri, 1 octombrie 2021, ora 23.00, bd. Unirii, zona cimitirului Tanatorio din Baia Mare, un interlop l-ar fi atacat pe baimareanul cunoscut sub porecla de ”Șoarecul”. Totul ar fi pornit de la o injuratura pe care cel atacat i-ar fi adresat-o (sustine victima). Interlopul ar fi fost sprijinit de alți…

- O femeie de 31 de ani, din Caracal, care ar fi fost luata cu forta in masina de catre fostul concubin, marti dimineata, a fost gasita de politisti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt. Polițiștii olteni au fost sesizați, azi dimineața, prin apel de urgența 112, cu privire la faptul…

- S-au scurs din ani de zile de cand intreaga țara afla oripilata de crimele de Caracal, comise, spun anchetatorii, de Gheorghe Dinca, un varstnic care facea taxi ilegal și care a rapit și ucis doua fete. La doi ani de zile, cazul e inca in tribunale, fara o sentința. Dovada ca in Romania nu s-a schimbat…

- Antena 3 a prezentat inregistrari ale discuțiilor pe care monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, le-a avut cu copiii sai. Criminalul celor doua fete a recunoscut ca le-a ucis și a dezvaluit familiei sale ca una dintre avocate l-ar fi sfatuit sa declare ca tinerele arse in butoi ar fi in viața.…

- Avocata familiei Luizei Melencu, Carmen Obarșanu, a avut o reacție dura privind dosarul lui Gheorghe Dinca, dezamagita fiind de faptul ca din cele 40 de probe trimise pentru expertiza criminalistica genetica, doar trei dintre acestea au fost verificate. In cauza, Carmen Obarșanu susține vehement ca…