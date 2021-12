Stiri pe aceeasi tema

- Surse judiciare au declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca s a cerut arestarea preventiva a suspectului dupa ce ancheta a scos la iveala faptul ca acesta comercializase cannabis de patru ori. De asemenea, spun aceleasi surse, la domiciliul sau s au descoperit, in urma perchezitiilor, 30 de grame de cannabis…

- Cristian Dide a declarat instanței ca așa a ințeles, pe de o parte, sa demonstreze cat de ușor se pot comercializa substanțele interzise pe internet, inclusiv din Romania, iar pe de alta parte, a promovat legalizarea consumului de cannabis in țara noastra. El a vrut sa sesizeze, in cadrul procesului…

- Judecatorii din Iași au considerat ca protestatarul #rezist Cristian Dide este un pericol public pentru ca a comandat produse conținand cannabis, din țara și strainatate, pe internet, și a trimis coletele la DIICOT Central și DIICOT Iași, arata judecatorii in motivarea deciziei de arestare dispusa…

- Procurorii au reținut joi, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de trafic de droguri, potrivit unui comunicat DIICOT. Anchetatorii au facut o percheziție acasa la traficant, unde au gasit și confiscat 4,15 kilograme cannabis, precum și 36.880 de lei și 750 de euro.„In urma cercetarilor efectuate in cauza…

- Trei traficanți din Dambovița ascundeau drogurile in pamant, iar ulterior marcau locurile. Cei trei au fost prinși in flagrant in timp ce vindeau stupefiante. Aceștia au ascuns in pamant ecstasy, cocaina și cannabis. In urma perchezițiilor, procurorii au gasit sute de grame de droguri. Cei trei acuzați,…

- Iubitul cantareței Emilia Negurici, alias Emmy, a avut un noroc fantastic: prins cu droguri, barbatul a fost salvat de la pușcarie chiar catre procurorii DIICOT, care au decis sa-i claseze dosarul.