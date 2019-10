Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a anuntat, marti, ca dosarul in care sunt vizati medicii de la INML care au efectuat expertiza privind fragmentele osoase descoperite in butoiul din locuinta lui Gheorghe Dinca si la liziera padurii va fi declinat la DIICOT, scrie Agerpres. "Am fost…

- Mandat de arestare prelungit pentru Gheorghe Dinca Foto: Florin Firu. Magistratii Tribunalului Olt au prelungit pâna la data de 24 octombrie mandatul de arestare pentru Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor în cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu. Pe…

- Gheorghe Dinca a fost dus, luni, la locuința lui din Caracal, pentru reconstruirea faptelor. Odata ajuns in fața curții in care Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu ar fi fost ucise, principalul suspect al crimelor a fost aparat cu mascații de furia oamenilor. Mai mulți oameni s-au adunat astazi langa…

- A trecut mai bine de o luna de cand Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. Cazul crimelor din Caracal este cel mai grav din cate s-au petrecut in țara noastra, in ultimii zeci de ani.

- Cazul de la Caracal devine incet cea mai complexa ancheta de asasinat din istoria tarii noastre. Anchetatorii scotocesc de o luna de zile locuinta lui Gheorghe Dinca si alte zone din Caracal, in speranta aflarii cat mai repede cu putinta a adevarului despre soarta Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu.…

- Anchetatorii au gasit in mașina lui Gheorghe Dinca o poșeta de culoare albastra. Geanta nu aparține nici Luizei Melencu, nici Alexandrei Maceșanu, victimele lui Gheorghe Dinca. Procurorii au identificat, atunci cand au verificat pentru prima oara mașina lui Gheorghe Dinca, o poșeta de culoare albastra,…

- La aproape doua saptamani de la tragedia de la Caracal, anchetatorii au inceput sa sparga gropile betonate din curtea lui Gheorghe Dinca. Amintim ca Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, fete pe care le luase la ocazie.Citește și: ANM a emis prognoza meteo…

- Anchetatorii au gasit ramașițe umane intr-o padure din apropiere de Caracal. Gheorghe Dinca este cel care le-a spus anchetatorilor ca acolo ar fi aruncat resturi din corpul Luizei Melencu, tanara disparuta in aprilie 2019. Gheorghe Dinca a spus anchetatorilor ca el a ucis-o pe Luiza Melencu, a incendiat-o…