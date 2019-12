Stiri pe aceeasi tema

- Are trei copii minunati, o casa de poveste si un iubit care o adora si o respecta. Asa arata, acum, viata Emiliei Ghinescu, plina de fericire si implinire sufleteasca. Dar asta s-a intamplat dupa multi ani in care artista a suferit in tacere!

- Om de televiziue, om de radio, insa Mihai Morar este și un barbat priceput in cuvinte. Vedeta iși uimește fanii de fiecare data cu versuri scrise de el sau cuvinte deosebite pentru oamenii dragi. Prezentatorul a publicat pe pagina sa de socializare o declarație de dragoste originara pentru soția sa.

- Raluca Moianu a fost nevoita sa ia totul de la zero și sa invețe sa fie și mama și tata pentru fiica ei, Mara. Vedeta a trecut printr-o mare cumpana in urma cu mai bine de un an, atunci cand soțul ei, Mario Ancuța, s-a stins din viața din cauza cancerului, la doar 50 de ani.

- Familia adoptiva a Sorinei, in sanul careia a crescut timp de șapte ani, traiește cu speranța ca intr-o zi copila se va intoarce in Romania. Sorina a fost adoptata in aceasta vara de o familie de romani ce traiește in America.

- L-au ridicat din propria casa, inainte de rasaritul soarelui, i-au rascolit locuința si l-au dus la comisariat. Acolo l-au inchis intr-o camera, cu un singur bec, care ii ardea fata, si i-au repetat insistent sa spuna cine i-au fost complicii, pana cand a lesinat.