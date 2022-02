Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Majorarea dobanzii cheie de catre Banca Nationala este determinata de inflatia din Romania, care este parte integranta a inflatiei globale, a declarat, miercuri, pentru agerpres, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, care a subliniat ca rata de politica monetara este real negativa. "Masura…

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 3,29%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Cel mai important este ca dobanda cheie a fost fixata la 2,5% din 10 februarie. Ședința BNR din 9 februarie „Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de…

- Preturile la tigari, alimente, gaze si curent vor continua sa creasca, determinand cresterea ratei anuale a inflatiei cu pana la 8,6 la suta pana la inceputul verii, arata Banca Nationala a Romaniei. Inflatia va descreste apoi pana la 5,9- in decembrie 2022 si apoi va ajunge la 3,3- in septembrie 2023,…

- Cresc ratele romanilor la banci? Ședința BNR astazi: Consiliul de administrație ar putea decide o noua rata a dobanzii de politica monetara Cresc ratele romanilor la banci? Ședința BNR astazi: Consiliul de administrație ar putea decide o noua rata a dobanzii de politica monetara Consiliul de administratie…

