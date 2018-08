Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul lui Adi Mutu pe banca lui FC Voluntari depinde de dubla cu Chindia Targoviște din barajul pentru Liga 1. "Briliantul" impreuna cu secunzii Victor Naicu și Daniel Florea au fost anunțați ca vor pleca in cazul in care echipa va retrograda. Nu e prima data cand Mutu este amenințat cu plecarea…

- Venit in vara la FCSB, Nicolae Dica, 38 de ani, va continua și in sezonul viitor la formația roș-albastra. Gigi Becali a dezvaluit ca Dica va continua pentru inca un sezon, dar clauzele contractului sunt mai dure. "Eu doar consiliez, nu mai sunt oficial la echipa. Dica a vorbit cu Vasi și s-au ințeles.…

- Nainggolan, retras din "naționala" dupa excluderea de la turneul din Rusia, se revolta: "Ar trebui sa vorbim și despre Maradona in alt fel pentru cum era in afara terenului?". Radja Nainggolan contraataca dupa ce-a aflat ca nu va merge in Rusia și se plange ca este persecutat la "naționala" Belgiei.…

- Aspectul construirii unui aqua-park in stațiunea... The post Aflata la 180 de kilometri de Timișoara, o stațiune celebra de la noi va avea in viitorul apropiat un aqua-park ca afara! appeared first on Renasterea banateana .

- Marius Șumudica a fost dat afara de la Kayserispor dupa ce a pierdut ieri al 4-lea meci la rand, scor 1-2 cu Akhisar și a ajuns pe locul 9, chiar daca la un moment dat era pe locul 4. "Ca urmare a unui schimb de opiniii cu domnul Marius Sumudica, am decis sa o luam pe drumuri diferite, despartirea fiind…

- [caption id="attachment_40798" align="alignleft" width="252"] Sursa foto: stirilocale.md[/caption] Andrian Țurcanu, un tanar de 28 de ani, originar din Ungheni, este pompier voluntar in Italia. Lucreaza la cea mai mare fabrica de fibre textile din Europa, iar in timpul liber a decis sa fie pompier voluntar…

- Danuț Lupu, fost mijlocaș la Dinamo și Rapid, a vorbit despre fostul sau antrenor, Mircea Lucescu și a laudat modul in care acesta lucra cu jucatorii. "Cu tot respectul pentru Emerich Ienei, dar Mircea Lucescu este cel mai mare antrenor. Ienei a caștigat Cupa Campionilor, dar Lucescu a caștigat campionate…

- Comitetul guvernatorilor Academiei de Film Americane a votat eliminarea celor doi cineasti din organizatia care acorda premiile Oscar, „in acord cu standardele de comportament” pe care organismul le-a adoptat in urma cu un an, informeaza contactmusic.com. Comitetul a continuat „sa incurajeze standardele…