- Spynews.ro a intrat in posesia unor informatii incredibile in cazul divortului dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi! Cei doi au rupt orice legatura legala, dar nu inainte de a face "show" in cabinetul notarial!

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat astazi la notar, iar vedeta a facut primele declarații dupa ce a semnat actele. Evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Cei doi s-au certat, iar la un moment dat, vedeta i-a aruncat telefonul pe geam, fostului ei soț. Bianca și Alex Bodi au facut primele…

- Alex Bodi i-a trimis sotiei sale, printr-un executor judecatoresc, o inștiințare conform careia aceasta trebuie sa se prezinte, marți, 10 martie 2020, la notar, acolo unde ar urma sa rupa orice legatura legala, scrie SpyNews. Astfel, de data aceasta, Alex Bodi este cel care a inaintat actele de divorț…

- Spynews.ro vine cu vestea bomba, la scurt timp dupa ce a intrat in posesia documentului care anunta separarea definitiva dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi! Da, da, nu s-au mai razgandit! Bianca Dragusanu si Alex Bodi au ajuns marti, 10 martie, la cabinetul notarial!

- Un document bomba a ajuns in posesia Spynews.ro, iar protagoniști sunt Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Cei doi, care s-au tot desparțit și impacat de-a lungul timpului, urmeaza sa ajunga la tribunal, pentru a divorța.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi se pregatesc de nunta, insa nu au stabilit data exacta cand va avea loc evenimentul. Un lucru este insa clar: vedeta știe cum vor arata rochiile de mireasa.„Eu ma pregatesc pentru nunta. Nu schimb multe rochii, vreo 15-20. Din nunta mea o sa fac un fel de prezentare de…

- In urma cu trei ani, mama Biancai Dragulanu a fost operata, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer. Acum, vedeta povestește care este starea de sanatate a mamei sale și cum ține totul sub control, mai ales ca boala poate recidiva oricand.„ Urmeaza sa o duc la un control pe mama, pentru ca a avut problemele…

- Madalina Apostol si Nick Radoi sunt protagonistii impacarii inceputului de an in showbizul romanesc. Dupa ce s-au despartit si s-au impacat, mai ceva ca Bianca Dragusanu si Alex Bodi, Madalina Apostol si Nick Radoi au decis sa-si mai dea o sansa, chiar in perioada Sarbatorilor.