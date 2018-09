Stiri pe aceeasi tema

- Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA, urmeaza sa sustina pe 27 septembrie interviul in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit unui comunicat al CSM transmis vineri AGERPRES, Sectia pentru…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu dupa ce ministrul justiției Tudorel Toader a facut nominalizarea pentru funcția de procuror-sef al DNA.Digi24: Scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat-o, joi seara,…

- 'Am aflat astazi cu totii despre nominalizarea facuta de ministrul Justitiei referitoare la functia de procuror sef DNA. Este o alegere surpinzatoare. In spatiul public toate comentariile au fost cu privire la alte persoane, pe de alta parte, eu as vrea sa fac o critica publica la adresa ministrului…

- Deputatul USR, Stelain Ion, a declarat joi, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus pentru functia de sef al DNA pe procurorul Adina Florea, ca alegerea trezeste suspiciuni, deoarece tatal acesteia este consilier judetean al PSD.

- Adina Florea este procurorul propus de ministrul Justiției, Tudorel Toader, pentru șefia DNA. Pe langa faptul ca are un dosar in lucru la DNA, Adina Florea ar putea avea și legaturi politice.Surse judiciare au precizat faptul ca Adina Florea este fiica lui Dumitru Florea, consilier județean…

- Adina Florea, procurorul propus de Tudorel Toader pentru conducerea DNA, susține, in proiectul de management prezentat ministrului Justiției, ca un bilanț necosmetizat al activitații DNA scoate la lumina abateri de la rigorile statului de drept, iar uneori componente in conflict cu legea."Fara…

- Adina Florea - propusa de ministrul justitiei la sefia DNA DNA: Foto: Arhiva. Adina Florea a fost propusa de catre ministrul justitiei, Tudorel Toader, pentru a ocupa functia de procuror sef al DNA. Adina Florea este procuror al Parchetului Curtii de Apel Constanta. …

- Potrivit agendei ministrului Justiției, Tudorel Toader va participa, miercuri, la ședința Secției pentru Procurori a CSM, unde se va stabili parchetul la care iși va continua Laura Codruța Kovesi activitatea. Președintele Romaniei a semnat decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi, masura luata…