Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns la divorț la doar trei luni de cand au semnat certificatul de casatorie in fața ofițerului starii civile. Cea care a depus actele de divorț a fost intocmai Bianca Dragușanu și se pare ca motivul desparțirii este violența fizica a soțului sau . Bianca Dragușanu…

- Astazi este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul romanesc, are un succes fantastic pe plan profesional si si-a gasit fericirea in bratele lui Alex Bodi. Insa, in anul 2000 Bianca Dragusanu a aparut pentru prima data pe micile ecrane si a spus totul despre relatia ei de atunci cu Mihai.

- Vrei sa iți faci un seflie cu care sa dai gata pe toata lumea? Ia exemplu! Bianca Dragușanu iți explica pas cu pas cum sa te pozezi astfel incat sa primești zeci de mii de aprecieri, așa cum se intampla in cazul ei.

- Cea mai importanta persoana din viața Biancai Dragușanu este, fara dar și poate, fetița ei, Sofia. Blondina este topita dupa micuța, pe care o surprinde in tot felul de ipostaze adorabile, spre bucuria admiratorilor de pe internet.

- Bianca Dragușanu riposteaza, dupa ce s-a scris ca ar datora peste 140.000 de euro statului roman. Blondina a facut declarații, in exclusivitate, despre starea averii ei și a precizat cum stau lucrurile, in realitate.

- Vestea ca Bianca Dragușanu ar fi fost batuta de Alex Bodi a șocat pe toata lumea. Reacțiile nu au intarziat sa apara și fiecare și-a spus parerea cu privire la aceasta situație. Dupa ce Spynews a reușit sa vorbeasca, in exclusivitate cu Alex Bodi, iata ca acum avem parte și de reacția blondinei.