- Au aparut in presa informații cum ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi ar fi plecat in Dubai in aceeași zi și mai mult se pune sub semnul intrebarii daca nu cumva au plecat impreuna cu același avion. Contactata de reporterii Spynews.ro, Bianca Dragușanu a fost intrebata daca este in Dubai și a confirmat.

- Au aparut deja momentele tensionate in relația de cuplu a celor doi indragostiți? Gabi Badalau a petrecut in familie alaturi de mai multe domnișoare, insa Bianca Dragușanu a fost absenta de la eveniment. Iata imaginile care ii dau de gol pe cei doi!

- Dupa ce in presa s-a tot zvonit ca Gabi Badalau vrea un copil cu Bianca Dragușanu, Claudia Patrașcanu, insa soția lui, a reacționat. Vedeta și-a spus parere cu privire la acest aspect și considera ca nu ar fi in regula, dat fiind faptul ca ea e inca soția lui in acte

- Intre Liviu Varciu și nea Marin apare intotdeauna cate un conflict, dar nu exista distracție fara ei. Cei doi au o relație cu totul și cu totul speciala, in ciuda tuturor disputelor pe care le au pe micul ecran. Chiar daca nu au nicio legatura de sange, cei doi se... The post Care este adevarul despre…

- Bianca Dragușanu a petrecut Craciunul in familie, alaturi de fiica, mama și sora sa, in timp ce Gabi Badalau a fost cu rudele sale și și-a vizitat și copiii. Cei doi se cearta din ce in ce mai des, iar motivul il constituie in primul rand gelozia afaceristului pe foștii barbați din viața blondinei.…

- Divorțul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau pare ca nu mai ia sfarșit. Cei doi se vor intalni din nou la tribunal, joi, 16 decembrie, dupa ce artista a mai pierdut o batalie in procesul de divorț.Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau iși dau din nou intalnire la tribunal. Artista a mai pierdut o…

- Care este adevarul despre relația lui Petrica Mițu Stoian cu familia impresarului sau. Nelu Șerban, finul lui Petrica Mițu Stoian, a facut dezvaluiri despre relația pe care artistul o avea cu familia impresarului lui. Inca de la inceput, Doru Gușman, impresarul artistului, a fost acuzat ca a incercat…

- Telenovela dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau continua, intrucat se pare ca cei doi amorezi s-au certat, din nou. Relația designerului cu fostul soț al artistei Claudia Patrașcanu a fost, dintotdeauna, una extrem de tumultoasa, presarata cu certuri, impacari, numeroase suișuri și coborișuri. Recent,…