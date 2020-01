Adela Popescu și Radu Valcan au realizat prima ședința foto alaturi de cei doi baieți ai lor, Alexandru și Andrei, in varsta de 3 ani jumatate și, respectiv, 1 an, pentru coperta revistei Unica de februarie, iar cu aceasta ocazie ne-au facut cateva dezvaluiri exclusive despre viața de familie. Adela Popescu și Radu Valcan sunt foarte atenți la modul in care-și educa baiețeii. Cei doi au stabilit și reguli stricte, dar le ofera și libertate micuților lasandu-i din cand in cand sa-și satisfaca poftele: „Ne dorim sa avem copii educați in sensul de a ne face noua viața ușoara. Daca un copil este educat,…