- Vazand cine este pe coperta revistei Unica februarie 2020, credem ca e imposibil sa nu scapi o exclamație de emoție: Adela Popescu și Radu Valcan iți prezinta cele mai mari iubiri ale vieții lor: Alexandru și Andrei. Citește ce alte articole exclusive mai gasești in revista care apare la chioșcurile…

- Lunile cu cele mai multe acte de nastere intocmite au fost mai (779) si iulie (744) la polul opus situandu-se aprilie (541) și decembrie (549). „Pentru al doilea an consecutiv, top 3 cele mai alese prenume si-a pastrat aceeasi configuratie. Pentru baieți Andrei (572), Stefan (322), Alexandru (304) iar…

- Adela Popescu și Radu Valcan au un mariaj așa cum au visat și doi baieți frumoși, Andrei, de aproape un an, și Alexandru, de trei ani jumatate. Cei doi au povestit pentru revista VIVA!, cum este relația lor, dupa 10 ani de cand s-au cunoscut.Adela a povestit despre faptul ca Radu o apostrofeaza des…

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul romanesc și au impreuna 2 copii, pe Alexandru și Andrei. Și, pentru ca responsabilitațile se impart la 2 intr-o casnicie, Adela Popescu s-a gandit sa-i dea „o lecție” soțului sau.

- Radu Valcan și-a amuzat fanii de pe contul de socializare, cu o imagine și un mesaj, special dedicat soției lui. Acesta le-a aratat tuturor cum arata mașina lui, dupa ce și-a dus soția la locul de munca.Masina lui Radu Valcan a ajuns plina de noroi și a ținut sa ii mulțumeasca Adelei, in stilu-i caracteristic,pentru…

- De cand a devenit mamica pentru a doua oara lucrurile s-au cam complicat in familia Adelei Popescu! Vedeta și soțul ei, Radu Valcan sunt nevoiți sa se mute intr-o casa noua, iar in aceasta perioada pregatirile sunt in toi.