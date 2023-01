Stiri pe aceeasi tema

- Florica Baboi e marea caștigatoare de la Chefi la cuțite care a plecat acasa cu suma de 30.000 de euro, dupa ce a reușit sa-i convinga pe chefi ca merita marele premiu. Dupa ce și-a vazut visul implinit, inca o dorința de-a acesteia a devenit realitate. Soțul i-a pregatit o surpriza de zile mari, iar…

- Semifinalele si finala Cupei Mondiale 2022 din Qatar se vor disputa cu o noua minge, denumita Al Hilm (Visul, in limba araba) si decorata cu nuante de visiniu care amintesc de drapelul Qatarului, a anuntat duminica FIFA, citata de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ultimele 4 meciuri de la Campionatul Mondial din Qatar, semifinalele și cele doua finale, se vor juca cu o minge diferita de cea utilizata pana acum. „Al Rihla”, mingea folosita pana acum la Mondialul qatarez, și-a incheiat misiunea. A fost utilizata in cele 60 de meciuri jucate pana acum, iar in continuare…

- Andreea Banica se muta in casa noua, insa in același cartier. Artista a explicat de ce a vrut sa faca aceasta schimbare, deși noua locuința nu este cu mult diferita fața de cea veche. Cantareața a simțit nevoie de mai mult spațiu avand in vedere ca are și doi copii. Andreea Banica și Lucian Mitrea și-au…

- Marian Dragulescu a scos din buzunar 50.000 de euro pentru a-și implini un vis. Fostul gimnast a investit uriașa suma in ceva ce iși dorea inca de cand era mic. Campionul a dezvaluit ce a facut cu banii, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Baiețelul Addei și al lui Catalin Rizea a implinit astazi 6 ani, iar mama lui i-a transmis un mesaj emoționant inca de la primele ore ale dimineții. Artista a publicat imagini cu Alex, iar prietenii virtuali au observat imediat asemanarea baiatului cu interpreta. „Fiecare zi e despre TINE, nu doar cea…

- Camelia Baltoi, prezentatoarea stirilor sportive de la Antena 1, a vorbit despre visul ei din copilarie. In varsta de 34 de ani, Camelia este nascuta la Drobeta Turnu-Severin, dar dupa ce-a absolvit Facultatea de Drept, in loc sa participe la examenul la magistratura, a decis sa-și depuna CV-ul la zece…