Stiri pe aceeasi tema

- Un avocat din cadrul Baroului Iasi, Leonard Dumitru Calin, si sotia sa, sunt acuzati ca au distrus marfurile unei firme de pompe funebre, printre care și sicrie, au fost trimiși in judecata. Avocatul spune ca a depus și el plangere impotriva procurorului, acuzandu-l de represiune.Procurorii…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi au declarat joi ca au dispus trimiterea in judecata a avocatului Leonard Dumitru Calin, membru al Baroului Iasi, dar si a sotiei acestuia, Dorelia Lucia Calin, pentru mai multe infractiuni, printre care amenintare, vatamare corporala,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Iasi au dispus trimiterea în judecata a avocatului Leonard Dumitru Calin, membru al Baroului Iasi, dar si a sotiei acestuia, Dorelia Lucia Calin, pentru comiterea mai multor

- Curtea de Apel Iasi a trimis inapoi Parchetului un dosar in care primarul din Mogosesti si fiul sau sunt acuzati de conflict de interese. Stefan (68 de ani) si Daniel Maftei (38 de ani) au recunoscut faptele si au fost de acord sa primeasca cate un an de inchisoare cu amanarea pedepsei, insa judecatorii…

- La data de 8 iunie a.c., Sectia 9 Politie Rurala Novaci a fost sesizata de un barbat de 68 de ani, din comuna Alimpesti, cu privire la faptul ca in perioada 25 mai – 8 iunie a.c., persoane necunoscute au patruns prin efracție in autoturismul parcat in curtea locuinței și in locuința, de unde i-au…

- Tanarul de 19 ani din Gugesti, care la inceputul acestui an si-a omorat un consatean lovindu-l cu toporul, ramane cu pedeapsa de 9 ani de inchisoare aplicata de magistratii de la Tribunalul Vrancea. Asta pentru ca magistratii de la Curtea de Apel Galati au respins apelul declarat…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au decis, ieri, ca tanarul de 17 ani, din Constanta, acuzat de moartea unui om, sa ramana in stare de arest preventiv. Decizia este definitiva. Minorul este cercetat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, iar din 2017 se afla sub…

- O masina a ajuns cu rotile in sus in urma unui accident spectaculos care s-a produs la intersectia strazilor Sfantul Andrei si Palat. Autoturismul circula cu viteza dinspre bulevardul A. Panu spre Podu Ros, iar soferul a pierdut controlul volanului si masina s-a rasturnat pe strada Sfantul Andrei. Dupa…