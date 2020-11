Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Stan, omul de care se leaga ultima mare performanta a fotbalului brasovean, calificarea gruparii FC Brasov in Cupa UEFA, este din aceasta vara membru in forul de conducere al clubului SR Brasov. Maine, de la ora 14.30, pe „Tineretului”, „stegarii” se vor duela cu FK Miercurea Ciuc in Cupa Romaniei,…

- La 41 de ani, Laszlo Balint traiește momentul de varf al carierei de antrenor, insa e mahnit ca nu a putut beneficia de bucuria și sprijinul suporterilor. - Domnule Balint, cum a fost impactul cu Liga 1, pentru dumneavoastra, pentru club?- Inca resimțim acest impact, in primul rand din punct de vedere…

- Selecționerul Mirel Radoi a anunțat jucatorii pe care va miza in cele trei partide pe care naționala Romaniei le disputa in luna octombrie, ultima dintre acestea, meciul cu Austria, din Liga Națiunilor fiind programat pe arena ”Ilie Oana”, din Ploiești. Astfel, Romania va juca semifinala play-off-ului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminica seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca primarul general al Capitalei va avea nevoie de o majoritate care sa-l sustina, pentru a avea rezultate, si ca aceasta majoritate ar putea sa fie un indicator si pentru alegerile generale."Ca…

- Atacantul Cristian Bud a semnat, marti, un contract pe un sezon cu divizionara secunda Dunarea Calarasi, potrivit news.ro.El a mai activat la echipe ca: CFR Cluj, Gaz Metan, Poli Timisoara, Concordia Chiajna, Turris. Citește și: Dorel Caprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice…

- Clubul de fotbal Gaz Metan Medias l-a transferat, miercuri, pe mijlocasul Ronaldo Deaconu (23 de ani), care a jucat ultima oara la Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. "Ronaldo Deaconu este noul jucator al echipei Gaz Metan. Mijlocasul ofensiv a semnat miercuri dupa-amiaza un contract valabil pentru…

- CFR Cluj (antrenor, Dan Petrescu) Sosiri: Debeljuh (FC Hermannstadt), Balgradean (FCSB), Kontoes (Academica), Butean (Medias), Radu (Poli Iasi), Mailat („U"Cluj), Pascanu (Voluntari) Plecari: Arlauskis (Al Shabab, Arabia Saudita), Fernandez (Sepsi), Cr. Manea, Tucudean. CSU Craiova…

- CFR Cluj a pierdut mai multi jucatori importanți, dar acest nu au slabit șansele la titlu ale ardelenilor. Craiova, care a pierdut titlul in ultima runda a sezonului trecut, e dornica de razbunare, iar cota sa este de 3,75. Urmeaza FCSB czu cota de 4,00. Dinamo a tremurat pentru salvarea de…