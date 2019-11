Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Burca, președintele Rapidului, a fost invitat in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, moderata de Victor Vrinceanu. Oficialul rapidist a dat carțile pe fața in cazul repetatelor rabufniri ale antrenorului Daniel Pancu. Burca a facut referire in special la ultima ieșire a lui „Pancone”, cea…

- Apele s-au calmat la Rapid dupa ce echipa din Giulești a reușit sa lege 3 victorii in campionat, urcand astfel pe podiumul ligii secunde. Ovidiu Burca vine maine dimineața la GSP Live, de la 09:01, pentru a ne explica care este cu adevarat situația la club, mai ales dupa atacurile lansate de Daniel…

- Daniel Pancu (42 de ani), antrenorul Rapidului, a fost mulțumit de evoluția echipei sale impotriva Universitații Cluj (scor 1-1), chiar daca giuleștenii n-au reușit sa caștige. Totuși, acesta s-a plans de numarul de indisponibili cu care se confrunta. Vezi AICI rezultatele etapei #16Vezi AICI clasamentul…

- Conducerea Rapidului va susține maine o ședința decisiva in privința antrenorului Daniel Pancu (42 de ani). Singurul nume vehiculat pentru inlocuire este in acest moment Dan Alexa (40 de ani). Vezi AICI clasamentul din Liga 2! Infrangerea suferita astazi in fața codașei Sportul Snagov, scor 2-3, ar…

- Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, susține ca nu se considera vinovat pentru situația actuala a giuleștenilor, echipa care tocmai a pierdut pe terenul Sportului Snagov, scor 3-1, in etapa a 15-a din Liga 2. Vezi AICI clasamentul din Liga 2! „Nu exista explicații pentru eșec și nu e nicio surpriza la…

- FC Rapid a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-2 (2-0), de ultima clasata, Sportul Snagov, in etapa XV-a a Ligii a II-a. In finalul meciului, fanii giulesteni au cerut demisia antrenorului Daniel Pancu, dar si a conducerii clubului.Au marcat Postoarca '19, Iulian Rosu '43…

- Antonio Sefer, ”perla” Rapidului, este dorit in Serie A, dar vișiniii ezita, considerand ca odata cu promovarea in prima liga, mijlocașul ar putea valora și mai mult. Rapid alterneaza meciurile spectaculoase cu cele in care nu reușește sa se ridice la nivelul așteptarilor tehicianului giuleștean Daniel…

- Ovidiu Burca, președintele celor de la Rapid, a vorbit azi, in cadrul unei confernțe de presa care a durat aproape o jumatate de ora, despre startul sub așteptari de sezon al Rapidului, care ocupa locul 7 dupa 6 etape. „Nu sunt un președinte caruia ii place sa apara des, dar sunt momente in viața unei…