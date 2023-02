Stiri pe aceeasi tema

- In episodul 19 din America Express - Drumul Aurului, din data de 14 februarie 2023, competiția de pe Drumul Aurului devine din ce in ce mai grea pentru concurenți, iar in aceasta ediție, Catalin Bordea și Nelu Cortea au marcat o noua victorie.

- Larisa Iordache este una dintre cele mai mari sportive de la noi. Fosta gimnasta a participat, de curand, la emisiunea "America Express", acolo unde a vrut sa iși depașeasca limitele, alaturi de colega sa, Diana Bulimar. Și, pentru ca sportul a jucat un rol important viața ei, Larisa Iordache a dezvaluit…

- Olive Westerman a calatorit prin lume impreuna cu soțul ei Sam, scriitor și ghid turistic, și a locuit in Singapore timp de trei ani. Ea a lucrat ca asistenta medicala și a spus ca lucrul cu copiii i-a permis sa aiba mereu un suflet tinar, scrie LAD Bible. {{562954}}Acum, inca are același spirit. Olive…

- Diana Bulimar și Larisa Iordache au fost eliminate de la „America Express” in ediția din data de 25 ianuarie, cand au intrat in cursa pentru ultima șansa, dupa ce au fost votate de majoritatea echipelor. Invitata in aceasta seara, in platoul Xtra Night Show, Larisa Iordache a vorbit despre experiența…

- Anda Adam și-a regasit iubirea adevarata și liniștea in brațele lui Yosif Mohaci, alaturi de care s-a și casatorit. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata, astfel ca artista a dezvaluit ingredientul secret al unei casnicii perfecte, la fel ca și a lor.

- Minodora și Liviu au o relație de peste 19 ani, iar cu fiecare zi care trece, se iubesc tot mai mult. Multe cupluri iși doresc o casnicie ca cea pe care o au ei, astfel ca artista a dezvaluit secretul care a ținut aprinsa flacara iubirii.

- Puya și soția lui, Melina, sunt casatoriți de mai mulți ani și au impreuna trei fete. Cei doi au participat impreuna la „America Express”, o experiența grea dar care i-a unut mai mult. Aceștia au facut primele declarații dupa ce emisiunea a debutat aseara la Antena 1. Puya spune ca soția lui iși dorea…

- Aici este dovada faptului ca Raul Rusescu știe sa se comporte cu soția lui! Jucatorul de la Concordia Chiajna a fost surprins, de curand, de catre PAPARAZZI SpyNews.ro in timp ce se afla la o florarie din Capitala. Se pare ca acesta este secretul unei casnicii de durata, așa cum o are Raul Rusescu cu…