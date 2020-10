Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Alexandru Rafila crede ca Romania a intrat in valul 2 al pandemiei: “Suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa. Romania se afla in valul doi al pandemiei de coronavirus, crede profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații. El spune ca…

- Fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, profesorul Vasile Astarastoae, prezinta niște date factuale cu privire la situație sistemului spitalicesc din Romania. Cum autoritațile expun zilnic gravitatea epidemiei de COVID-19 și posibilitatea ca sistemul sa clacheze, Astarastoae insista…

- Așteptate cu sufletul la gura mai ales de Spitalele din Romania impovarate de cheltuielile suplimentare generate de achizițiile urgente obligatorii in lupta cu pandemia de coronavirus, decontarile incep sa se faca, a anunțat Raluca Turcan.

- "Toate agențiile de rating urmaresc evoluția economiei romanești și evoluția bugetului. Orice degradare din partea unei agenții de rating crește costul oricarei finanțari externe. Este clar ca o perioada de timp o sa trebuiasca sa finanțam un deficit bugetar mai mare decat deficitul bugetar de 3%,…

- O tanara din Targoviste duce o lupta crancena cu mastile si dezinfectantii de calitate indoielnica importati din tari precum China si se zbate pentru produsele realizate 100% in Romania. Spitalele din tara primesc, astfel, o gura de oxigen in lupta cu noul coronavirus.

- Romania nu a stat niciodata bine la capitolul infrastructura cand vine vorba de sistemul medical, dar acum, in aceasta perioada s-au putut observa cu adevarat carențele și lipsurile. Spitalele din Romania sunt pe ultimul loc in Europa la acest capitol Exista statistici și statistici, dar in mare parte,…

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus continua sa creasca de la o zi la alta, motiv pentru care medicul Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a lansat un nou avertisment pentru romani, el precizand ca Romania se afla pe o panta ascendenta a epidemiei…

- Veniturile muncitorilor din Romania sunt uneori la fel de mici ca in Bangladesh, releva un raport al unui ONG din Belgia. Politistii si militarii din UE au haine cusute de muncitori prost platiti la Falticeni si Iasi.