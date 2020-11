Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul Mihai Balașa (25 de ani) s-a accidentat și nu va putea face parte din lotul Romaniei pentru urmatoarele meciuri, in locul sau fiind convocat Bogdan Mitrea (33 de ani). Programul naționalei: 11 noiembrie: Romania – Belarus (amical) – 19:00, “Ilie Oana” Ploiești, 15 noiembrie: Romania – Norvegia…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a anuntat, miercuri, lotul de 23 de jucatori pentru partida cu Danemarca din 17 noiembrie, decisiva pentru calificarea la EURO 2021, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Printre cei 23 de jucatori…

- Ciprian Tatarușanu (34 de ani, portar) a avut probleme medicale in repriza a doua a meciului Romania - Austria din Liga Națiunilor. Urmarește AICI partida Romania - Austria In minutul 65, oaspeții au trimis in transversala prin Baumgartner. Șutul acestuia a fost deviat in prealabil de Tata, iar goalkeeper-ul…

- Deoarece un jucator si un membru al staff-ului au fost depistati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, cel mai probabil pe banca tehnica a nationalei mici va sta Mihai Stoichita, in locul lui Adrian Mutu. Adrian Mutu a convocat urmatorii jucatori: Portari: Andrei Vlad (FCSB), Teodor Axinte (Politehnica Iasi),…

- Selecționerul Adrian Mutu a anunțat lotul Romaniei U21 pentru partidele cu Ucraina și Malta. Dejeanul Catalin Itu (CFR Cluj) a fost convocat. Pe 9 octombrie, tricolorii U21 vor intalni Ucraina, in deplasare, iar pe 13 octombrie vor evolua la Giurgiu, cu Malta, in preliminariile EURO 2021. Selecționerul…

- Portarul nationalei Romaniei, Ciprian Tatarusanu, a fost prezent duminica seara intr-o conferinta de presa și a prefațat meciul cu Austria, programata luni. El a spus ca tactica formatiei pregatite de Mirel Radoi va fi aceeasi din partida cu Irlanda de Nord. Mai exact sa aiba posesia mingii cat mai…

- Romania a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1, in prima runda din faza grupelor in Liga Natiunilor. George Puscas a deschis scorul in minutul 25, dupa o faza fixa. Pana la urma, golul a venit in poarta noastra. Lafferty a reluat cu capul dupa o centrare din lovitura libera, iar Whyte a trimis tot cu…

- Mirel Radoi (39 de ani), selecționerul Romaniei, a anunțat aseara lotul pentru „dubla” cu Irlanda de Nord și Austria din Liga Națiunilor. Romania o va infrunta pe Irlanda de Nord in data de 4 septembrie, pe teren propriu, in ceea ce va fi debutul lui Radoi pe banca primei reprezentative; 3 zile mai…