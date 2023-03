Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a propus, miercuri, sa gazduiasca primele Jocuri ale Organizatiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), care include tari precum China, India, Pakistan si republici din Asia Centrala, informeaza agentia EFE."Ne propunem sa studiem candidatura Federatiei ruse ca posibila tara organizatoare a Jocurilor…

- Pentru a menține relațiile cu restul partenerilor sai, Rusia trebuie sa faca reduceri uriașe in comerțul cu energie. Din cauza impactului sancțiunilor occidentale, prețurile in Rusia vor exploda in 1-3 luni. Ivan Us, doctor in economie și consultant șef al Centrului de Studii de Politica Externa al…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat miercuri, 1 martie, in timpul unei vizite oficiale in Uzbekistan, ca administrația Biden a vazut „zero dovezi” ca președintele rus Vladimir Putin este pregatit sa se angajeze in negocieri serioase de pace care sa puna capat razboiului din Ucraina,…

- India, care asigura presedintia G20, a publicat la finalul reuniunilor un "rezumat" al discutiilor, dar fara un comunicat comun, la fel cum s-a intamplat la precedentele reuniuni de acelasi fel desfasurate anul trecut in Indonezia.In timp ce Germania si Franta au pledat, la reuniunea ministrilor de…

- Ministrii de finante si guvernatorii bancilor centrale din G20 vor discuta de miercuri despre problemele datoriilor din economiile in curs de dezvoltare, criptomonede si presiunile inflationiste globale, au declarat oficiali indieni, citati de Reuters. Intalnirea care va avea loc in perioada 22-25 februarie,…

- Uniunea Europeana este cu un pas mai aproape de a realiza ceea ce numește „echitate fiscala”. Dupa mai mult de un an de dispute politice și amenințari cu veto, cele 27 de state membre au convenit sa aprobe un acord pentru stabilirea unui nivel minim al impozitului pe profit, care va fi stabilit la 15%…