- (UPDATE ora 17:40) Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost data in urmarire de catre politisti, deoarece „se sustrage punerii in aplicare a mandatului de executare a pedepsei inchisorii”, dupa ce a fost condamnata definitiv, miercuri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 4 ani de detentie cu executare…

- Dancila a declarat, la Botosani, ca procesul de monitorizare la care supuse Romania si Bulgaria trebuie fie desfiintat, fie extins la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE). 'In momentul in care esti membru al UE si stiti ca sunt un pro-european convins, ai si obligatii, ai si…

- Pe marginea validarii concursului pentru numirea șefului Secției de ancheta au fost discuții acide in cadrul plenului CSM, izbucnite mai ales dupa o solicitare a procurorului Bogdan Pirlog, care cere invalidarea procedurii. Replicile au fost lansate intre judecatori și procurori, transmite Mediafax.In…

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu a declarat joi, la Oradea, ca problema aderarii Romaniei la Spatiul Schengen este "dovada slabiciunii noastre" si s-ar putea rezolva "foarte repede si foarte simplu" la Curtea de Justitie de la Luxemburg, anunța AGERPRES.Citește…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a declarat ca va depune, in cursul zilei de luni, actiunea in justitie privind excluderea sa din ALDE. "Actiunea va fi prezentata in cursul zilei de azi (n.r. - luni), a spus luni Melescanu, la Senat. Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat miercuri,…

- "Organizatia PSD Brasov s-a confruntat noaptea trecuta cu un incident ce a avut loc in zona Pietei Dacia din Municipiul Brasov. Mai exact, cortul amenajat pentru strangerea de semnaturi pentru sustinerea candidatului PSD la alegerile prezidentiale a fost taiat cu un obiect contondent si (...) s-a…

- Sinagoga Neologa Sion va fi și in acest an gazda evenimentelor muzicale speciale incluse in programul TIFF Oradea. La finalul fiecarei zile de festival, intre 6 și 8 septembrie, publicul se va delecta cu o serie de cine-concerte spectaculoase, in decorul unic al monumentului istoric construit in…