Exclus din PSD din cauza unui presupus scandal sexual cu un bărbat, devenit primar din partea PNL Un politician exclus din PSD, pe fondul unui scandal sexual, a fost ales primar din partea partenerilor de la PNL. Este vorba despre deputatul Aurel Balașoiu, care s-a impus la Primaria comunei Rociu, din județul Argeș.Balașoiu a obținut 593 de voturi, adica 45%. 1.349 de voturi au fost exprimate in total la alegeri, in comuna […] The post Exclus din PSD din cauza unui presupus scandal sexual cu un barbat, devenit primar din partea PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

