- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat, vineri, bugetul pentru anul 2020, proiectul fiind votat si de doi consilieri PNL, desi formatiunea a anuntat ca nu sustine proiectul propus de Gabriela Firea. Liderul PNL Bucuresti,Violeta Alexandru, a anuntat ca se va reuni Biroul Politic si va…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat vineri bugetul general al Primariei Capitalei pe 2020 de circa 10 miliarde lei, adica peste 2,1 miliarde euro. Proiectul a trecut cu 33 de voturi „pentru”, 15 „impotriva” si 3 abtineri, scrie Agerpres.

- Presedintele PNL Sector 6, Ciprian Ciucu, fost consilier general, spune ca Hazem Kansou si Cristian Olteanu, consilierii generali PNL care au votat joi bugetul Capitalei propus de primarul PSD Gabriela Firea, ca sunt „tradatori”, „blatiști”, „sarbatoreau la 3 dimineata ca PNL a pierdut alegerile…

- Consiliul General al Capitalei a aprobat planul urbanistic zonal pentru realizarea unei constructii de cinci etaje pe Calea Victoriei nr. 200, in apropierea Palatului Cantacuzino si a Casei cu cariatide, anunta Agerpres.

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat in ședința de miercuri o rectificare bugetara prin care au fost realocate mai multe sume de bani. In acest sens, au fost taiate aproximativ 50 de milioane de lei de la biserici, intre care 10 milioane de lei fiind alocate inițial pentru Catedrala…

- Primaria Capitalei vrea sa taie aproape 50 de milioane de lei din sprijinul financiar alocat in 2019 pentru lucrarile in multe biserici, intre care se numara și Catedrala Mantuirii Neamului, de unde reduce 10 milioane de lei. Proiectul va fi dezbatut in ședința CGMB de miercuri.Potrivit unui…