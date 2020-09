Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ieri ca va propune Consiliului Politic National al partidului excluderea celor trei parlamentari social-democrați care nu au venit la Parlament pentru votarea motiunii de cenzura si care au invocat probleme legate de coronavirus. Ciolacu a spus ca niciunul din…

- ”Suntem in opoziție, am introdus o moțiunea de cenzura. Nu consider ca este un eșec, deoarece in acest moment nu avem un vot. Cu adevarat nu ne așteptam ca parcursul pana la vot sa fie atat de lung. Categoric se va relua votul. Știm și eu, și domnul Orban ca moțiunea, daca intra la vot, trece. Noi…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a sugerat luni ca pesedistul Catalin Radulescu ”Mitraliera” a lipsit de la dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de partidul sau fiind convis de PNL sa faca acest lucru. ”Radulescu mi-a spus mie ca a fost contactat de PNL ca sa lipseasca de…

- Dupa ce nu s-a facut cvorum pentru votarea moțiunii de cenzura in Parlament impotriva Guvernului Ludovic Orban, Partidul Social Democrat, cel care a depus moțiunea, a anunțat excluderea celor 5 parlamentari care "au tradat". Totodata, partidul condus de Marcel Ciolacu a acuzat PNL ca "a cumparat parlamentari…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca va propune Consiliului Politic National al partidului excluderea celor trei parlamentari social-democrați care nu au venit la Parlament pentru votarea motiunii de cenzura si care au invocat probleme legate de coronavirus. Ciolacu a spus ca niciunul din cei trei…

- Surse parlamentare au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca sunt șanse mari sa lipseasca de la moțiunea de cenzura, in afara de Adrian Todor, Carmen Dan, Catalin Radulescu care nu pot veni din cauze medicale, urmatorii parlamentari:Roxana PațurcaDan CiocanMarian CucșaSorin BotaIon HadarcaMihai…

- Fostul ministru de Interne și senator PSD, Carmen Dan, este unul dinte parlamentarii care vor absenta de la votul privind moțiunea de cenzura.Conform surselor din PSD, Carmen Dan este izolata de domiciliu, cu hartie de la DSP, asta pentru ca este contact al unei persoane care are coronavirus.…

- Luni, PSD va depune a doua moțiune de cenzura impotriva lui Ludovic Orban, dupa ce prima, cea de la inceputul lui februarie, a trecut cu 261 de voturi, un record in istoria democrației romanești. Sarmiza Andronic, Analist politic, a explicat, la Antena 3, cum ar fi putut PNL sa evite a doua demitere…