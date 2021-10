Inalta Curte de Casație și Justiție din Romania i-a dat dreptate definitiv fostului consilier județean liberal Nadia Rața, care a contestat in instanța excluderea sa din Partidul Național Liberal Mureș, in octombrie 2019. Decizia de excludere, anulata in ianuarie 2021 Inițial, procesul s-a judecat de un complet de judecata al Secției I Civila din cadrul … Post-ul Excluderea Nadiei Rața din PNL... Source